+ ALBACTIVA para jóvenes de entre 10 y 16 años durante este fin de semana

El Ayuntamiento de Alba de Tormes sigue impulsando el programa municipal gratuito +ALBACTIVA, una iniciativa consolidada que busca ofrecer a los jóvenes de entre 10 y 16 años alternativas de ocio educativo, convivencia y participación durante los fines de semana.

Para este próximo fin de semana, la concejalía ha diseñado una agenda lúdica que comenzará el viernes 30 con la actividad denominada “Descubierta fotográfica”. El sábado 31, las instalaciones mantendrán su habitual espacio de juego libre, permitiendo a los asistentes disfrutar de las dependencias de forma autónoma. Finalmente, el domingo 1 de febrero, la programación cerrará con el juego grupal “Bang!”.

El programa +ALBACTIVA no es solo un calendario de eventos, sino que funciona como un espacio estable de encuentro. Su objetivo principal es combinar la recreación con dinámicas grupales que fomenten la socialización, el respeto y los hábitos de ocio saludables, todo ello en un entorno seguro y adaptado específicamente a las necesidades de los adolescentes de la localidad.

Todas las actividades se centralizan en la antigua sede del Centro Ocupacional, situada en la calle Cuatropea, frente al Centro de Salud. Los horarios de apertura establecidos para el programa son los siguientes: