La albense Lucía Sánchez se corona subcampeona de Europa de ajedrez corporativo

La joven ajedrecista salmantina Lucía Sánchez Elena, natural de Alba de Tormes, ha logrado un hito al proclamarse subcampeona de Europa de ajedrez corporativo con su equipo, el búlgaro Agrofert.

El campeonato se celebró los días 7 y 8 de noviembre en la localidad francesa de Asnières-sur-Seine, París, con la participación de 54 grandes empresas de 13 países. El torneo contó con la presencia de 242 ajedrecistas, incluyendo a 18 Grandes Maestros (GM) y 23 Maestros Internacionales (MI).

El equipo Agrofert, que terminó invicto el torneo, estuvo liderado por el excampeón del mundo Veselin Topalov, quien reside desde hace años en Salamanca y ha sido una figura clave. Lucía Sánchez tuvo una "actuación destacada" dentro del equipo que logró la segunda posición, empatado a puntos con el campeón.

La victoria final fue para el equipo Greco, que contó en sus filas con el ucraniano Igor Kovalenco, reciente campeón de Europa por equipos. El tercer puesto de la clasificación fue para el equipo polaco Probit.

Este subcampeonato no solo suma un logro significativo a la carrera de Lucía Sánchez, sino que también subraya la fuerte conexión salmantina en el ajedrez de élite europea, con dos de sus principales figuras vinculadas a la provincia.