Los albenses ya pueden inscribirse para participar en el belén viviente

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ya ha abierto el plazo de inscripción para los albenses que quieran participar en el belén viviente de la localidad, así como en los concursos navideños que se han organizado este año.

Entre las actividades proyectadas por el Ayuntamiento destaca el belén, pero también están el concurso de es escaparates y balcones, que ofrece importantes premios a las personas participantes. Asimismo, continúan abiertos los plazos de inscripción para otros concursos tradicionales como el concurso de postales navideñas para escolares o el torneo de fútbol sala 3 contra 3, que se celebrará en el Pabellón Municipal.

Paralelamente, se encuentra abierto el plazo para la ludoteca de Navidad, dirigida a los más pequeños, con actividades lúdicas y educativas durante las vacaciones escolares.