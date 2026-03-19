Los alumnos de Alba podrán participar en el concurso de dibujo ‘¿Qué es la mística para ti?’

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha convocado un concurso de dibujo entre los escolares de la localidad inspirado por San Juan de la Cruz. Bajo el título ‘¿Qué es la mística para ti?’, los niños podrán participar en el certamen que busca “fomentar en los estudiantes el conocimiento de la figura y la herencia literaria del santo, permitiéndoles expresas su visión personal mediante la creación artística”.

El certamen está enmarcado en las celebraciones por los centenarios de San Juan de la Cruz que acoge la villa este año.

Podrán participar los escolares de primero y segundo de la ESO, para los que se ha creado una categoría y por otro lado los de tercero y cuarto.

CONCURSO DE DIBUJO SAN JUAN DE LA CRUZ 2026

Los dibujos deben realizarse en formato DIN A-4 y presentarse de forma anónima a través de los centros educativos. La gestión de las obras se centralizará en la concejalía de Cultura, y la fecha límite para la recepción de los trabajos es el 17 de abril de 2026.

Se han estipulado tres galardones por categoría, consistentes en vales para material escolar o deportivo canjeables en locales de la villa: un primer premio de 50 euros, un segundo de 30 euros y un tercero de 20 euros.

El fallo oficial se comunicará el 21 de abril. La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el domingo 26 de abril por la tarde, integrándose en la programación de la Feria del Libro, justo después de la actuación programada.