Alumnos de pintura decorativa aplican su formación en la mejora del centro de mayores de Alba de Tormes
El proyecto combina aprendizaje práctico con la mejora de espacios comunitarios en Alba de Tormes
Los participantes del Programa Experiencial Mixto de Empleo y Formación PINECOAL, que actualmente cursan el Certificado de Profesionalidad en Pintura Decorativa en Construcción, están llevando a cabo distintas actuaciones de mejora y renovación en el Hogar de Jubilados “El Espolón” de Alba de Tormes.
Trabajos técnicos y detallados para modernizar el centro
Las labores comenzaron con el proceso de protección y cobertura de las superficies que no iban a ser pintadas, con el objetivo de garantizar un acabado profesional y seguro. A continuación, los alumnos han aplicado plaste sobre las paredes con gotelé, alisando las superficies para una mejor terminación estética.
El siguiente paso ha consistido en el lijado manual y con lijadora jirafa, preparando las paredes para la fase final, en la que se está aplicando pintura plástica en diversos colores, aportando una imagen renovada, moderna y más atractiva al centro de mayores.
Formación que genera empleo y experiencia real
Este programa ofrece una combinación de formación teórica y práctica en espacios reales, lo que permite a los participantes adquirir experiencia laboral directa mientras desarrollan sus competencias profesionales. De esta forma, se mejoran significativamente sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
Inversión en empleo y formación local
El programa PINECOAL cuenta con una financiación total de 180.111,28 euros, de los cuales 167.111,28 euros proceden del ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) y 13.000 euros del Ayuntamiento de Alba de Tormes.
