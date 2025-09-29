Alumnos de pintura decorativa aplican su formación en la mejora del centro de mayores de Alba de Tormes

Los participantes del Programa Experiencial Mixto de Empleo y Formación PINECOAL, que actualmente cursan el Certificado de Profesionalidad en Pintura Decorativa en Construcción, están llevando a cabo distintas actuaciones de mejora y renovación en el Hogar de Jubilados “El Espolón” de Alba de Tormes.

Trabajos técnicos y detallados para modernizar el centro

Las labores comenzaron con el proceso de protección y cobertura de las superficies que no iban a ser pintadas, con el objetivo de garantizar un acabado profesional y seguro. A continuación, los alumnos han aplicado plaste sobre las paredes con gotelé, alisando las superficies para una mejor terminación estética.

El siguiente paso ha consistido en el lijado manual y con lijadora jirafa, preparando las paredes para la fase final, en la que se está aplicando pintura plástica en diversos colores, aportando una imagen renovada, moderna y más atractiva al centro de mayores.

Formación que genera empleo y experiencia real

Este programa ofrece una combinación de formación teórica y práctica en espacios reales, lo que permite a los participantes adquirir experiencia laboral directa mientras desarrollan sus competencias profesionales. De esta forma, se mejoran significativamente sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Inversión en empleo y formación local

El programa PINECOAL cuenta con una financiación total de 180.111,28 euros, de los cuales 167.111,28 euros proceden del ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) y 13.000 euros del Ayuntamiento de Alba de Tormes.