Los alumnos del programa de empleo Pinecoal realizan mejoras en CEIP Santa Teresa de Alba

El Programa Mixto de Empleo y Formación Pinecoal, impulsado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes y financiado por el propio consistorio y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), continúa desarrollando sus acciones formativas y laborales con resultados visibles en el municipio.

Las personas participantes en el programa han centrado su trabajo en la preparación y pintado de la fachada del CEIP Santa Teresa. Las labores se han desarrollado en tres fases: primero, la preparación del soporte, que ha consistido en la limpieza de superficies, el tapado de agujeros y la reparación de imperfecciones; en segundo lugar, la aplicación de una imprimación fijadora; y, finalmente, la pintura de la fachada.

Además de la mejora del paramento exterior, el alumnado trabajador ha realizado tareas complementarias como el lijado y pintado de las verjas y la adecuación de las bajantes del centro escolar, contribuyendo así a la conservación integral de las instalaciones.

Los trabajos de pintura en el centro escolar se encuentran ya en su fase final, consolidando los avances formativos y prácticos de las personas participantes, quienes adquieren experiencia profesional al tiempo que mejoran infraestructuras municipales.

