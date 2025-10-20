Arroz a la zamorana y bailes charros, en el Día de la Mujer en Alba de Tormes

Las fiestas apuran sus últimos con la celebración del Día del Niño este martes y el regreso de Santa Teresa a clausura el miércoles

Comida día de la mujer en Alba de Tormes (1)

Las Fiestas Patronales de Alba de Tormes en honor a Santa Teresa de Jesús han vivido este lunes una jornada especial dedicada íntegramente a las mujeres de la villa ducal en un día que combinó la devoción religiosa con la convivencia y la tradición popular. Los actos centrales de la mañana se desarrollaron en la Basílica de la Anunciación con la celebración de la misa en la que los bailes charros y la música de la gaita y el tamboril han sido protagonistas, sobre todo durante le ofertorio en honor a Santa Teresa.

Tras el fervor religioso, el ambiente se trasladó a la Plaza Mayor de la villa. Numerosas mujeres de la villa se congregaron para el tradicional reparto de dulces y pastas, un momento de hermandad y alegría que estuvo amenizado por la música, invitando a las asistentes a un animado baile popular.

El punto culminante del Día de la Mujer llegó a la hora de comer con una multitudinaria comida de confraternidad en la Plaza de Toros. Cientos de mujeres compartieron mesa y mantel para degustar un sabroso arroz a la zamorana, poniendo el broche de oro a una jornada marcada por la tradición y el reconocimiento al papel de la mujer en las celebraciones festivas y en la vida de Alba de Tormes.

Este martes la villa celebra el Día del Niño apurando sus últimos momentos festivos ya que el miércoles, día de la Octava, Santa Teresa regresa a clausura.

