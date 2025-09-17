La Asociación Parkinson Salamanca abrirá sede en Alba de Tormes para acercar terapias a pacientes del área de salud

La Asociación Parkinson Salamanca abrirá en las próximas semanas una nueva sede en Alba de Tormes, con el propósito de acercar terapias específicas a los pacientes diagnosticados en el área de salud de la comarca. La iniciativa será posible gracias a la cesión de un espacio municipal por parte del Ayuntamiento, concretamente en la Casa de los Maestros, donde se desarrollarán las actividades en horario de mañana.

Previo al inicio de las sesiones, la asociación celebrará una charla informativa dirigida a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto y resolver dudas sobre el funcionamiento del nuevo servicio.

En una primera fase, la sede ofrecerá fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico y terapia ocupacional, terapias consideradas esenciales para ralentizar la evolución de la enfermedad. Las sesiones se impartirán al menos dos días por semana y estarán a cargo de profesionales especializados. La asociación ha manifestado, además, su voluntad de que dichos profesionales sean preferiblemente de la propia localidad, fomentando así la cercanía y el arraigo, para lo cual abrirá las correspondientes ofertas de empleo.

De forma progresiva, la programación se ampliará con disciplinas complementarias como musicoterapia o taichí adaptado, siguiendo el modelo implantado en otras sedes de la asociación en Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta y Peñaranda, que llevan más de ocho años en funcionamiento con resultados positivos.

Con esta apertura, Alba de Tormes pasará a formar parte de la red de Parkinson Salamanca, un recurso que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, reforzando la atención en el ámbito rural y acercando servicios especializados que hasta ahora exigían desplazamientos a otras localidades.