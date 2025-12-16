La astronomía vuelve a ser protagonista en Alba de Tormes: apúntate a una jornada gratis para el eclipse solar de agosto
Tendrá lugar el jueves 18 de diciembre a las 11:00 horas
La astronomía vuelve a ser la protagonista en Alba de Tormes antes de finalizar el año. El Ayuntamiento ofrece una sesión divulgativa gratuita para este jueves 18 de diciembre a las 11:00 horas en el nuevo edificio multiusos, en la calle Hospital.
La alcaldesa, Concepción Miguélez explica que "se trata de una jornada divulgativa sobre el cielo y también informativa para el gran eclipse solar del próximo 22 de agosto".
Alba de Tormes cuenta con un parque estelar certificado por la Fundación Starlight, construido en 2023 en la Ermita de Otero, con fondos NextGeneration y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El mirador astronómico que cuenta con paneles informativos acoge desde entonces una programación anual bajo el nombre de AstroAlba.
A esta actividad del jueves acudirán usuarios del programa 'En forma con cultura' que se despiden con esta actividad antes de las vacaciones navideñas, retomando las clases a la vuelta.
