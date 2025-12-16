La astronomía vuelve a ser protagonista en Alba de Tormes: apúntate a una jornada gratis para el eclipse solar de agosto

La astronomía vuelve a ser la protagonista en Alba de Tormes antes de finalizar el año. El Ayuntamiento ofrece una sesión divulgativa gratuita para este jueves 18 de diciembre a las 11:00 horas en el nuevo edificio multiusos, en la calle Hospital.

La alcaldesa, Concepción Miguélez explica que "se trata de una jornada divulgativa sobre el cielo y también informativa para el gran eclipse solar del próximo 22 de agosto".

Sesión divulgativa astronómica en Alba de Tormes | Ayuntamiento Alba de Tormes

Alba de Tormes cuenta con un parque estelar certificado por la Fundación Starlight, construido en 2023 en la Ermita de Otero, con fondos NextGeneration y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El mirador astronómico que cuenta con paneles informativos acoge desde entonces una programación anual bajo el nombre de AstroAlba.

A esta actividad del jueves acudirán usuarios del programa 'En forma con cultura' que se despiden con esta actividad antes de las vacaciones navideñas, retomando las clases a la vuelta.