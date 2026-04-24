La auditora de un exdiputado del PP reclama al Ayuntamiento de Alba más de 10.000 euros pendientes desde 2007

El Ayuntamiento de Alba de Tormes mantiene pendiente de pago desde hace años una factura superior a 10.000 euros derivada de una auditoría que fue encargada en 2007. La empresa ha enviado recientemente un burofax para reclamar la cantidad de 10.164 euros que está pendiente de abonar y que correspondería a trabajos realizados durante ese año.

Una reclamación de la que el grupo municipal socialista en el Consistorio se ha hecho eco a través de un comunicado de prensa, pidiendo que sea el Partido Popular quien abone esa factura y no el propio Ayuntamiento de Alba.

Según explican los socialistas, la factura tiene su origen en un contrato suscrito tras la llegada al gobierno municipal del Partido Popular en 2007. Entonces, el equipo encabezado por la alcaldesa, Concepción Miguélez, encargó una auditoría centrada en los últimos seis meses de gestión del anterior gobierno socialista. El coste total del servicio ascendía a 13.764 euros, de los cuales el consistorio abonó únicamente 3.600 euros en el momento de la firma, quedando pendiente el resto hasta la actualidad.

Según la información disponible, la auditoría fue realizada por la empresa “Valentín Gallego Castañera y Asociados, S.L.”, vinculada al exdiputado provincial del PP.

Reclamación de factura al Ayuntamiento de Alba de Tormes

Precisamente, sobre el procedimiento de contratación los socialistas han mostrado sus dudas, puesto que defienden que no se siguieron los trámites habituales de publicidad “ni consta que el expediente pasara por comisión informativa, ni tampoco se ha localizado una resolución formal de alcaldía que avalara el encargo”, manifiestan desde el PSOE de Alba de Tormes.

En esa línea, el grupo socialista también pone de manifiesta la extrañeza sobre que la factura reclamada se emitiera el 29 de mayo de 2015, solo cinco días después de que el Partido Popular perdiera las elecciones municipales en la Villa Ducal. Del mismo modo, denuncian que la “deuda no habría sido reflejada durante año en los registros de pagos pendientes del Ayuntamiento, lo que apuntaría a una falta de control o una posible ocultación administrativa”.

En este contexto, el PSOE de Alba de Tormes ha salido al paso de la reclamación para exigir que no sea el consistorio el que asuma el pago de esta factura. Los socialistas sostienen que la auditoría tuvo un carácter estrictamente político y que su finalidad era desacreditar la gestión del anterior equipo de gobierno, por lo que consideran que debe ser el propio Partido Popular quien afronte el coste.