El Ayuntamiento de Alba mejora el firme de varias calles y retira residuos vegetales

El Ayuntamiento de Alba de Tormes está ejecutando diversas tareas reparación de firme y pavimento en calles y avenidas como Avenida Juan Pablo II, Subida al Torreón, calles Piscinas o calle Alcázar, entre otros puntos. Además, según ha informado el consistorio albense, se han llevado a cabo trabajos de pintado de señalética viaria en Torrejón de Alba.

Por su parte, los operarios del área de jardinería han trabajado en la retirada de residuos vegetales ocasionados por los recientes temporales y la climatología, especialmente en la urbanización Pinar de Alba y otros sectores del municipio. También se ha procedido a la limpieza y retirada de residuos vegetales en la zona de la Puerta del Río, mientras que otros equipos han realizado desbroces en vías como Sol Alta, Cuatropea y Carretera de Peñaranda.

Por otro lado, se están realizando tareas de resiembra en el terreno de juego del campo de fútbol de “La Dehesa”.