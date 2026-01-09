El Ayuntamiento de Alba renueva la red de abastecimiento de la calle Mercado
Las obras incluyen la renovación del pavimento y cuenta con un presupuesto de más de 74.000 euros
El Ayuntamiento de Alba de Tormes ejecuta las obras de renovación total de la calle Mercado, una actuación que contempla la sustitución de la red de abastecimiento y alcantarillado, así como la renovación completa del pavimento, con el objetivo de mejorar las infraestructuras urbanas y la calidad del espacio público.
La intervención en la calle Mercado cuenta con un presupuesto de 74.189,94 € euros y forma parte del conjunto de actuaciones incluidas dentro de los Planes Bienales 2024-2025, que alcanzan su fase final con el inicio de esta obra, última en ejecutarse dentro de este programa en el municipio. A lo largo de este plan bienal, el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en infraestructuras y equipamientos municipales, entre las que se incluyen la pavimentación de la calle Cuatropea, la creación de una pista de petanca y dos pistas de calva en la zona deportiva, la renovación del césped artificial de la pista de pádel y la construcción de una pista polivalente en la actual pista de patinaje del parque de La Dehesa, así como la sustitución de redes y pavimentación de las calles Aire y Manterola. El plan se ha completado también con la instalación de nuevos postes de alumbrado público en la calle Nueva del Castillo.
