El Ayuntamiento de Alba de Tormes abre inscripciones para la Ludoeducateca de Semana Santa

El plazo de inscripción es hasta el 13 de marzo para niños de 3 a 12 años

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para participar en la Ludoeducateca durante la Semana Santa, que se llevará a cabo en días laborables del 27 de marzo al 6 de abril de 2026, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El programa está dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años y requiere un mínimo de 10 inscripciones para su celebración. La cuota de participación es de 30 euros, con un descuento del 30% para el segundo hermano inscrito.

Además, los padres y madres podrán optar por una ampliación horaria:

Madrugadores: de 8:00 a 10:00 horas, con un suplemento de 4 euros.

Tardes: de 14:00 a 15:00 horas, con un suplemento de 4 euros.

El programa también dispone de plazas para niños y niñas con necesidades especiales. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 13 de marzo, y los interesados pueden formalizarla directamente en el Ayuntamiento o enviando la documentación al correo bienestarsocial@villaalbadetormes.com.

Lourdes Vaquero, concejal de Bienestar Social, destacó que la Ludoeducateca forma parte de las iniciativas de conciliación familiar y que, además, se desarrollará un calendario específico del programa Alba Activa. También habrá actividades opcionales organizadas por el área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca, cuyos detalles y fechas de inscripción se anunciarán próximamente.

