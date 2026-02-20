El Ayuntamiento de Alba de Tormes abre inscripciones para la Ludoeducateca de Semana Santa

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para participar en la Ludoeducateca durante la Semana Santa, que se llevará a cabo en días laborables del 27 de marzo al 6 de abril de 2026, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El programa está dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años y requiere un mínimo de 10 inscripciones para su celebración. La cuota de participación es de 30 euros, con un descuento del 30% para el segundo hermano inscrito.

Además, los padres y madres podrán optar por una ampliación horaria:

Madrugadores: de 8:00 a 10:00 horas, con un suplemento de 4 euros.

Tardes: de 14:00 a 15:00 horas, con un suplemento de 4 euros.

El programa también dispone de plazas para niños y niñas con necesidades especiales. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 13 de marzo, y los interesados pueden formalizarla directamente en el Ayuntamiento o enviando la documentación al correo bienestarsocial@villaalbadetormes.com.

Lourdes Vaquero, concejal de Bienestar Social, destacó que la Ludoeducateca forma parte de las iniciativas de conciliación familiar y que, además, se desarrollará un calendario específico del programa Alba Activa. También habrá actividades opcionales organizadas por el área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca, cuyos detalles y fechas de inscripción se anunciarán próximamente.