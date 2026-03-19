El Ayuntamiento de Alba de Tormes acomete mejoras en la pavimentación de la urbanización El Pinar de Alba y en la entrada de Amatos

Obras de pavimentación en El Pinar de Alba y Amatos en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes informa la obras de pavimentación que está llevando a cabo gracias al Fondo de Cohesión en la urbanización El Pinar de Alba y en la entrada de Amatos.

Con una inversión de 8.000 euros, las obras que se están llevando a cabo permitirán "mejorar la accesibilidad y la seguridad vial de la zona", según dictan desde del consistorio.

Obras de pavimentación en El Pinar de Alba y Amatos en Alba de Tormes | Ayuntamiento Alba de Tormes

El concejal de Urbanismo, José García, ha señalado que "estas inversiones responden a la planificación municipal para atender mejoras necesarias en distintos puntos del municipio, optimizando los recursos disponibles y aprovechando las distintas líneas de financiación" y que "se trata de actuaciones concretas que permiten seguir avanzando en el mantenimiento y adecuación de nuestras infraestructuras urbanas".

También, se han ejecutado trabajos de pavimentación en la calle Madroños.