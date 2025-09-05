El Ayuntamiento de Alba de Tormes inicia las obras de renovación integral de la calle del Aire

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto en marcha las obras de renovación completa de la calle del Aire, una actuación clave para modernizar la red urbana y mejorar los servicios básicos de la zona.

El proyecto, financiado por el consistorio y la Diputación de Salamanca a través del Plan Bienal 2024-2025, cuenta con una inversión de 70.180 euros.

Los trabajos contemplan la sustitución total de las redes de abastecimiento y alcantarillado, infraestructuras esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios municipales.

Además, la calle será completamente pavimentada una vez que se completen las obras subterráneas.

Desde el consistorio han manifestado su agradecimiento por la comprensión de los vecinos ante las molestias que puedan surgir durante la ejecución de las obras.