El Ayuntamiento de Alba de Tormes moderniza los parques de Torrejón y el Pinar de Alba

El Ayuntamiento de Alba de Tormes, en su plan de mejora de los espacios públicos, ha modernizado los parques infantiles de Torrejón y de la urbanización El Pinar de Alba. Para ello, han instalado en las dos zonas césped artificial con el fin de mejorar su imagen.

Esta intervención no es un hecho aislado, sino que se integra dentro de una estrategia global de conservación y embellecimiento que el consistorio está llevando a cabo en todo el término municipal. El objetivo principal es garantizar que tanto el núcleo urbano como sus pedanías dispongan de zonas de ocio en condiciones óptimas para el disfrute de los vecinos.

La ejecución de estas mejoras ha sido posible gracias a la inversión del Fondo de Cooperación Local 2025, gestionado por la Junta de Castilla y León.