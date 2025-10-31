El Ayuntamiento de Alba de Tormes participa en la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

El Ayuntamiento de Alba de Tormes, a través de la concejalía de bienestar social, se suma a la VIII edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de reconocer el papel de las mujeres en el ámbito rural mediante la cultura cinematográfica.

En Alba de Tormes, el ciclo incluirá la proyección de la película “Los Destellos”, dirigida por Pilar Palomero, que se celebrará el viernes, 7 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro de la Villa. La actividad forma parte de una programación que busca acercar a la ciudadanía las historias de mujeres rurales, su vida cotidiana y sus retos, visibilizando su contribución a la sociedad y a la cultura local.

Esta edición del ciclo, que se desarrollará entre el 15 de octubre y el 18 de noviembre, cuenta con más de 800 proyecciones y actividades distribuidas en 470 localidades de las 17 comunidades autónomas, entre ellas Alba de Tormes.

La programación incluye 17 largometrajes y 4 cortometrajes, que presentan una visión diversa e innovadora del cine español contemporáneo, centrando sus historias en las mujeres rurales y evitando estereotipos. Además, se desarrollan más de 300 actividades complementarias.

Con motivo de este ciclo y esta proyección el Club de Lectura de la biblioteca municipal está leyendo el relato escrito por Eider Rodríguez, en el que se basa la película, y participarán en el debate que se abrirá tras las proyección de la misma.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes anima a toda la ciudadanía a participar en esta proyección, acercándose al cine y la cultura como herramientas de visibilización y reflexión, y contribuyendo a poner en valor la labor de las mujeres en los entornos rurales, consolidando el compromiso del municipio con la igualdad y la promoción cultural. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

