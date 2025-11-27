El Ayuntamiento de Terradillos invita a celebrar las Bodas de Oro a las parejas que se casaron en 1975

El Ayuntamiento de Terradillos ha anunciado la organización de un homenaje especial para aquellas parejas que celebren este año sus Bodas de Oro, al cumplirse 50 años desde su matrimonio en 1975.

La celebración tendrá lugar este viernes, 19 de diciembre. Como parte del reconocimiento, las personas homenajeadas recibirán una placa conmemorativa, y se ofrecerá a todos los invitados un ágape con chocolate y churros.

Las parejas interesadas en participar deben estar empadronadas en el municipio de Terradillos y presentar el libro de familia.

El plazo para formalizar las inscripciones finaliza el próximo martes, 9 de diciembre. Los interesados deben dirigirse a la Biblioteca “Sinfo Casero” ubicada en El Encinar, Terradillos, para realizar el trámite.