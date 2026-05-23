Balance "positivo" en el primer mes de actividad del taller de memoria de Alba

Alrededor de 60 personas forman parte del taller de memoria que permanece activo desde hace un mes en Alba de Tormes.

Con tan solo un mes de actividad ya se ha informa de un balance "positivo" durante una visita formativa sobre medioambiente, en concreto sobre la gestión de residuos y el funcionamiento del Punto Limpio municipal que fue impartida por Santiago Domínguez, técnico de medioambiente.

Cada martes, los participantes acuden hasta el edificio multiusos para presenciar estas actividades relacionadas con el envejecimiento activo.

Desde el Consistorio notifican que "esta iniciativa une el entretenimiento cognitivo propio del taller con la formación en temas de actualidad local, permitiendo que los mayores de Alba de Tormes se mantengan informados y conectados con las novedades de los servicios municipales".