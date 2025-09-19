El Barrio de San Miguel de Alba de Tormes se prepara para sus fiestas

El Barrio de San Miguel de Alba de Tormes se prepara para tres días de fiesta. El programa de celebraciones, que se extiende del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, promete diversión para todas las edades con eventos tradicionales y nuevas actividades.

Las festividades comienzan el próximo viernes 26, a las 20:00 horas, con una ofrenda floral a San Miguel, patrón del barrio, que incluirá un emotivo homenaje a la persona más mayor de la zona. La velada continuará con la proyección de un vídeo, el traslado de la imagen del patrón a la Iglesia de las Madres Benedictinas y un animado baile a cargo de la Charanga “La Escala”. La noche culminará con una merienda, una fiesta de disfraces, la suelta de farolillos, fuegos artificiales y música.

Un fin de semana lleno de actividades

El programa del sábado 27 se centrará en los más pequeños, con la tradicional suelta de cabezudos a las 11:30 h en la Plaza San Miguel. La jornada incluirá una ruta de bares con charanga, una fideuá popular para todos los vecinos, juegos infantiles y una “Color Party”. La noche finalizará con una cena comunitaria y una verbena con la discoteca “La Fiesta-Espectáculos”, además de la suelta de un toro de fuego sin buscapiés.

El domingo 28, último día de las fiestas, comenzará con una chocolatada a las 10:30 h, seguida de la eucaristía y la procesión en honor a San Miguel. Las celebraciones concluirán con una comida de hermandad en el restaurante “Doña Matea” y la tradicional bomba final de fiestas a las 17:00 h.