La Biblioteca de Alba de Tormes incorpora 130 nuevos libros a su catálogo

Un total de 130 nuevos títulos se incorporan a la Biblioteca Municipal José Sánchez Rojas de Alba de Tormes. De ellos, cerca de 60 corresponden a literatura para adultos, con 11 títulos de género juvenil. La mayoría son novelas actuales de temáticas variadas —fantasía, romántica, histórica, suspense, social y psicológica—, con obras de autores reconocidos como Isabel Allende, Javier Cercas, Joël Dicker, María Dueñas, Juan Gómez-Jurado, Luis Landero, Freida McFadden, María Oruña, Javier Sierra, Care Santos, Pedro Simón o Rebeca Yarros.

“Entre las novedades también figuran dos libros de autoayuda, un estudio sobre arte románico y un volumen de historia acerca del papel de España en la conquista de América”, ha informado Satur Iglesias, bibliotecaria.

Iglesias también ha destacado que, en el apartado infantil y juvenil, se han reforzado colecciones ya iniciadas como Anna Kadabra, Isadora Moon, Sirena Esmeralda, Diario de Greg, Unicornia, Polican, El club del cómic Chikigato o Aventuras de Dani y Evan. Asimismo, se han comenzado dos nuevas series con cinco volúmenes cada una: Las Ratitas y Sito Kesito y su robot gigantesco.

Para los lectores menores de 7 años se han sumado quince cuentos que abordan temas como autoestima, miedo, valor, estereotipos, discapacidad, acoso escolar, violencia de género, sentimientos.

La “bebeteca” también se ha visto enriquecida con títulos dirigidos a la educación temprana, sobre el pañal, el chupete, la adaptación al colegio y el manejo de miedos, junto con libros de tapa dura para el descubrimiento sensorial.

Estas adquisiciones han sido posibles gracias a la subvención anual que concede la Diputación de Salamanca a las bibliotecas de la provincia. Para curso 2025-2026, la biblioteca de Alba de Tormes ha recibido una partida de 2.223 €, destinada íntegramente a la compra de libros.

La alcaldesa Concepción Miguélez ha destacado que esta ayuda “supone un respaldo fundamental para seguir ampliando y diversificando la oferta cultural, fomentando la lectura en todas las etapas de la vida”.

Desde la biblioteca también se recuerda que las personas interesadas en participar en el club de lectura y los grupos de cuentacuentos los viernes, pueden informarse e inscribirse en la biblioteca presencialmente o por WhatsApp en el 691 88 60 37. Ambas actividades comenzarán después de las fiestas de Santa Teresa de Jesús.