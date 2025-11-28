La Biblioteca de Terradillos celebra un taller especial para dar la bienvenida a la Navidad

La Biblioteca de Terradillos ha acogido en la tarde de este viernes un taller especial de preparación para las próximas fiestas navideñas, una actividad que ha reunido a familias del municipio en una jornada creativa y participativa.

El taller se ha organizado en dos grupos, permitiendo la participación conjunta de padres e hijos en diferentes dinámicas adaptadas a cada edad.

Por un lado, los más pequeños han elaborado un adorno navideño y han decorado un mural festivo que se colocará en la entrada de la biblioteca para dar la bienvenida a los usuarios durante toda la temporada navideña.

Mientras tanto, los padres han dedicado su parte del taller a la decoración de regalos, que pasarán a formar parte del rincón navideño que la biblioteca está preparando para estas fechas tan señaladas.