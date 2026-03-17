El Canicross de Alba de Tormes ya tiene nueva fecha

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la nueva fecha para la quinta edición de su Canicross, que tuvo que suspenderse por la mala situación del terreno tras las intensas lluvias de marzo. Así, la nueva fecha para la prueba deportiva será el 3 de mayo, domingo.

Al celebrarse en un periodo más cálido en esta nueva fecha los horarios se adelantan media hora. La jornada comenzará con la entrega de dorsales y el control veterinario, que se desarrollará entre las 09:00 y las 09:45 horas. A las 10:00 horas dará inicio la categoría absoluta, con un recorrido de 3,2 kilómetros. A las 10:45 horas será el turno de la categoría popular y andarines, con una distancia de 1,9 kilómetros, y a las 11:30 horas se celebrará la categoría infantil, con un recorrido de 750 metros. Tras la finalización de las pruebas tendrá lugar la entrega de trofeos y el sorteo de obsequios entre las personas participantes.

El plazo de inscripción para los interesados en participar se a reabierto a través de la plataforma Orycronsport y de manera presencial en Sandevy Pelukeros.

La organización espera que la nueva fecha permita celebrar con normalidad una prueba que ya se ha consolidado en el calendario deportivo local y que combina actividad física y convivencia con los animales.

El concejal de Deportes, José García, y Rocío Gómez, presidenta de la asociación Pacto de Lealtad, han querido agradecer la comprensión mostrada por los 84 participantes inscritos, así como por todas las personas y entidades implicadas en el dispositivo organizativo preparado para la prueba.