Los carmelitas de Alba recuperan un cristo de la Casa de Alba con 500 años de antigüedad

Los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes han recuperado un cristo con más de 500 años de antigüedad que estuvo en la capilla del castillo ducal de la villa. Se trata del conocido como Santo Cristo del Castillo, una pieza de más de dos metros de alto, del siglo XV y estilo tardogótico, que ha sido restaurado por Miguel García, restaurador y doctor por la Universidad de Salamanca que, según el Carmelo, “ha logrado salvar la obra de un colapso estructural irreversible”.

Los carmelitas aseguran que la pieza presentaba graves riesgos de desprendimiento y severos daños estructurales. La talla sufría una degradación severa que dejaba a la vista gran parte del soporte de madera, habiendo perdido numerosas zonas de su policromía original.

El daño estructural era crítico ya que ambos brazos se encontraban completamente desprendidos del torso, lo que comprometía la estabilidad de la figura en la cruz. Además, la obra presentaba pérdidas volumétricas significativas: faltaban dedos en ambas manos y una sección importante del paño de pureza en su zona derecha había desaparecido. A esto se sumaba un ataque puntual de xilófagos (carcoma) y el deterioro de la cartela del INRI, que presentaba grandes lagunas y pérdida de color. La cruz, por su parte, había sufrido repintes históricos que ocultaban su acabado original.

Santo Cristo del Castillo recuperado en Alba de Tormes (1)

El cristo originariamente se encontraba en la capilla del castillo ducal de Alba de Alba de Tormes aunque fue trasladado a una ermita bajo el mecenazgo de la casa de Alba hasta que cambió de propietarios.

La restauración ha permitido consolidar la pieza, con un sentado de color para salvar la pintura existente y la unión de las piezas desensambladas, devolviendo los brazos a su lugar. Se ha llevado a cabo la reintegración volumétrica de los elementos faltantes (dedos y paño de pureza) para devolver la lectura estética a la escultura, así como se han aplicado técnicas para recuperar los colores. También se ha instalado un nuevo punto de anclaje para liberar tensión de los brazos.

La obra, ya barnizada y estabilizada, se presenta ahora como un testimonio invaluable de la historia del arte y de la devoción en Alba de Tormes. Su presentación en la villa tendrá lugar este viernes a las 19.30 horas en la iglesia de San Juan de la Cruz. Además, el Viernes Santo presidirá el Vía Crucis.

La Orden de los Carmelitas Descalzos ha manifestado su satisfacción con el trabajo realizado y, sobre todo, “por poder ofrecer a Alba de Tormes la veneración de esta imagen más de cinco veces centenaria y que se convierte en la imagen religiosa más antigua, conservada en la villa ducal originariamente de la Casa de Alba”, ha afirmado el prior Miguel Ángel González.