El Carmelo envía al rey Felipe una réplica de la llave real del sepulcro de Santa Teresa

La llave real es una de las diez llaves que custodian el sepulcro de Santa Teresa, una llave que fue donada por Alfonso XIII al convento de San Juan de la Cruz de la villa ducal y que desde entonces se guarda allí. Por eso, la Orden del Carmelo Descalzo y la asociación “De la Cuna al Sepulcro” ha mandado hacer una réplica para el Rey Felipe VI con el fin de mantener “la conexión histórica entre Santa Teresa, su sepulcro y la monarquía española”.

Réplica de la llave real del sepulcro de Santa Teresa enviada al rey Felipe (1)

Con la entrega de la réplica el Carmelo cierra así “un proyecto histórico en Alba de Tormes” que todavía tiene pendiente la publicación del libro en el que el prior, Miguel Ángel González, narrará todo el proceso de la apertura del sepulcro. Cabe recordar que el sepulcro, protegido desde el siglo XVI por un sistema de diez llaves, ha sido abierto recientemente con autorización del papa Francisco, permitiendo la veneración de más de 100.000 personas en un hito histórico que ha tenido transcendencia mundial.

Además, desde El Carmelo se ha anunciado que el camarín alto de la Basílica de la Anunciación ya está preparado para mostrar de manera permanente la urna de plata que custodia el cuerpo incorrupto de la Santa, junto a otras piezas recuperadas durante el proyecto: el hábito, el collar de corazones, exvotos y fotografías halladas junto al sepulcro.