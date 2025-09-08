La Casa Molino de Alba de Tormes acogerá dos cursos sobre la creación de videojuegos

El Ayuntamiento de Alba de Tormes, en colaboración con la Junta de Castilla y León a través del programa CyL Digital, organiza dos cursos gratuitos de iniciación al desarrollo y creación de videojuegos dirigidos a niños, niñas y jóvenes. El primero de los talleres está destinado a chicos y chicas de 7 a 10 años y se celebrará los días 16, 17 y 18 de septiembre, en horario de 16:00 a 19:30 horas.

El segundo curso, dirigido a participantes de 11 a 14 años, tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de septiembre, también en horario de 16:00 a 19:30 horas.

Ambos cursos se desarrollarán en la Casa Molino de Alba de Tormes. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 900 909 752, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, así como los sábados de 10:00 a 14:00 horas. También será posible apuntarse a través del apartado de formación presencial de la plataforma CyL Digital.