La cerámica de Alba de Tormes saldrá a las calles el 11 y 12 de abril

Alba de Tormes celebrará los días 11 y 12 de abril una nueva edición de “Hola Cerámica 2026”. El Ayuntamiento de la villa ha elaborado un completo programa de actividades gratuitas en el Museo de Alfarería dirigido a todos los públicos que contará con jornada de puertas abiertas, cinco talleres de alfarería infantiles y para adultos, que incorpora, como principal novedad, un encuentro de música y barro en directo como homenaje a la tradición alfarera local.

Esta propuesta se desarrollará el domingo 12 de abril por la tarde, en dos sesiones, a las 17:00 y a las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Durante el acto tendrá lugar la recreación den vivo de la composición musical “Filigrana”, obra de Maravillas Cañizal Tello, realizada para gaita charra, tamboril y banda de música. “Escucharemos una versión con el grupo de clarinetes "Évano" y percusionistas tradicionales. A su vez, el alfarero Óscar Dueñas Herrero creará "in situ" una pieza de barro” ha explicado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.