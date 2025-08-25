“Al cielo con ella”, Alba de Tormes se emociona con la salida de Santa Teresa de clausura

Cientos de albenses no se han perdido la motivación de las fiestas que vive la villa de Alba estos días y han presenciado la salida de clausura de la imagen de Santa Teresa. A las doce en punto se abría la puerta del convento de las madres y salía la imagen. Tras cruzar la puerta se oía una frase que no falta para indicar a los costaleros que debían elevar la imagen. El “al cielo con ella” hacía que rompieran los aplausos y comenzara la procesión por las calles de la villa ducal.

Alba, salida de clausura de Santa Teresa, fiestas Transverberación 2025 (25).jpeg

La comitiva hizo el tradicional recorrido hasta la plaza mayor acompañado como siempre por la banda de música de Alba de Tormes. Es la segunda vez que la imagen de Santa Teresa sale de clausura este año ya que la villa acogió una procesión extraordinaria de la Santa el 24 de mayo. El resto de actos religiosos de este lunes se completa con el triduo, que contará con la presentación de la nueva obra pictórica titulada “Urna sepulcral de santa Teresa de Jesús c. 1616 a 1760”, realizada por el artista Alejandro Romera Estrada y que tendrá lugar a partir de las 21.00 horas.

La música, cabezudos y el toro de fuego sin buscapiés animarán la tarde antes de que el grupo “Carolina Rock Band” amenice la noche. Las fiestas continuarán este martes con hinchables acuáticos, fiesta de la espuma, encuentro de peñas, capea, y las orquesta Compás.