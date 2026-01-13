Cinco montajes y un concierto, programa de Circuitos Escénicos en Alba de Tormes

Seis espectáculos incluye el calendario de espectáculos incluidos en la Red de Circuitos Escénicos de Castilla y León para el año 2026 en Alba de Tormes. El Ayuntamiento de la villa ha presentado la programación prevista para este 2026 con propuestas para todas las edades y dirigidas tanto para el público infantil y familiar como al público adulto, e incluyendo teatro y música.

El calendario se inició el pasado 4 de enero con la obra Vulgarcito, de la compañía La Chana, y continuará el 26 de abril con Magia entre ratones, a cargo de Fernando Saldaña. El 13 de junio tendrá lugar el concierto de EN3JAZZ, mientras que el 27 de septiembre se representará Chiflados, de Teatro La Sonrisa. La programación de otoño incluirá Disco Fiesta, de Kamaru Teatro, el 31 de octubre, y finalizará el 6 de diciembre con la obra Secundario, de Teatro de Poniente. Esta última está dirigida a público adulto, mientras que el resto están dirigidas a un público familiar o en el caso de En3Jazz a todos los públicos.

De las seis compañías participantes, cinco corresponden al ámbito teatral y una a la música. Esta programación consolida la apuesta municipal por el acceso a la cultura de calidad y por el apoyo a las compañías profesionales de la Comunidad.

La programación de la Red de Circuitos Escénicos de Castilla y León 2026 en Alba de Tormes cuenta con una financiación compartida entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Alba de Tormes.

La aportación de la Junta de Castilla y León asciende a 4.049,99 euros, y el Ayuntamiento de Alba de Tormes financia los espectáculos con una inversión de 3.200 euros.

Este es el programa: