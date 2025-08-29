El Club Tenis Alba de Tormes debuta en el Campeonato de España frente al RACE de Madrid

El Club Tenis Alba de Tormes regresa a la 3ª Categoría del Campeonato de España Absoluto por Equipos Masculino. El club de la Villa Ducal, con el objetivo de ascender a la división de plata, debutará el próximo domingo 7 de septiembre como visitante frente al Real Automóvil Club de España (RACE) de Madrid.

El equipo albense, capitaneado por Alberto Rodríguez y Óscar Martín, está encuadrado en el Grupo 3 junto al RACE y al Club Nazaret de Jerez. El calendario de la fase de grupos establece dos encuentros clave: el primero contra el club madrileño a domicilio, y el segundo en casa, cuando reciban al equipo gaditano el primer fin de semana de octubre en las pistas municipales.

Para lograr el ascenso, el Club Tenis Alba de Tormes deberá clasificar como primero de su grupo para acceder al cuadro final, donde los dos equipos que lleguen a la final ascenderán directamente a la 2ª Categoría. Los perdedores de las semifinales tendrán una última oportunidad en una promoción con dos equipos de la división superior.