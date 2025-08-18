Cuarenta participantes en la XXI edición del campeonato de natación de Alba de Tormes
La competición tendrá lugar el 20 de agosto por la tarde
El Ayuntamiento de Alba de Tormes tiene ya todo preparado para celebrar la vigésima primera edición del campeonato de natación, que se disputará este miércoles 20 de agosto, a partir de las 19:30 horas, en las piscinas municipales.
José García, concejal de Deportes, ha informado que un total de cuarenta participantes competirán en el campeonato, distribuidos en siete categorías, desde prebenjamín hasta absoluta, en modalidades masculina y femenina. En total se entregarán premios, con importes que oscilan entre 50 y 15 euros para las categorías absoluta, juvenil y cadete, y premios de 20, 10 euros y vales regalo para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil.
A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, este campeonato se ha consolidado como una cita deportiva de referencia en la Villa Ducal, destacando por la amplia participación y el espíritu competitivo y de convivencia que fomenta entre deportistas de todas las edades.
También te puede interesar
Lo último