Cursos gratuitos de cerámica en Alba de Tormes para adultos y niños

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto en marcha los cursos de cerámica gratuitos, una iniciativa que busca acercar el rico patrimonio alfarero de la localidad a vecinos de todas las edades. Las clases, que se imparten en el Museo de Alfarería y forman parte del proyecto Ceramitur, comenzaron el pasado 1 de septiembre y se extenderán durante todo el mes.

Los talleres están dirigidos tanto a adultos como a niños de entre 8 y 14 años, y se desarrollan en horario de tarde, de 16:00 a 19:00. Las sesiones para adultos tienen lugar los lunes y miércoles, mientras que los jóvenes talentos acuden los martes y jueves. Cada curso consta de 24 horas y las plazas fueron asignadas por riguroso orden de inscripción.

El alfarero local Tomás Pérez es el encargado de guiar a los participantes en el arte de la arcilla.

Cursos de alfarería en Alba de Tormes | Casa Molino | Alba de Tormes

El programa se enmarca en el proyecto Ceramitur, una estrategia financiada con fondos de la Unión Europea (Next Generation EU) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor la tradición alfarera y conectar a los municipios con esta historia común a través de la Ruta de la Cerámica.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha destacado la importancia de estos talleres. “Gracias a Ceramitur, tanto los cursos como las mejoras que se están realizando en el Museo de Alfarería, son una oportunidad más para acercar la identidad alfarera de Alba de Tormes a vecinos, vecinas y visitantes”, afirmó.