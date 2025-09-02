Más de 9.000 menores de 18 años formados en las Olimpiadas CyL Digital

La Junta de Castilla y León está impulsando el programa CyL Digital, una iniciativa pionera para llevar la formación en competencias digitales a todos los ciudadanos de la comunidad, sin importar dónde vivan. La estrategia, que utiliza actividades presenciales, en línea y móviles, pone especial atención en el medio rural para convertir la tecnología en una herramienta de cohesión territorial e igualdad de oportunidades.

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, clausuró en Alba de Tormes las Olimpiadas CyL Digital, un evento que ha recorrido este verano 25 localidades con el objetivo de acercar la formación digital a niños y jóvenes del medio rural. "La digitalización no es solo una cuestión de tecnología, sino de igualdad de oportunidades", afirmó Ortega. "Con estas Olimpiadas, nos aseguramos de que ningún niño se quede atrás".

Las Olimpiadas CyL Digital ofrecieron talleres gratuitos de diez horas en 25 municipios de las nueve provincias de la comunidad. Más de 470 menores participaron en la iniciativa, aprendiendo a:

Crear logotipos de equipo con Canva.

Diseñar e imprimir medallas personalizadas en 3D.

Desarrollar videojuegos deportivos con Scratch y Makey Makey.

Combinar deporte y tecnología en dinámicas de equipo.

Estas actividades demuestran, según Ortega, que "la tecnología puede servir para generar cohesión territorial y para que el medio rural disponga de las mismas oportunidades que las grandes ciudades".

El programa CyL Digital, en funcionamiento desde 2009, cuenta ya con 133.000 usuarios registrados y una red de 334 centros asociados. La mayoría de estos centros, 263, se han sumado en la presente legislatura, lo que ha ampliado significativamente el alcance de la formación digital en el entorno rural.

El programa ofrece formación gratuita en competencias digitales, desde el uso básico de servicios electrónicos hasta temas avanzados como la inteligencia artificial y la programación. Además de los centros, la iniciativa cuenta con aulas móviles y una plataforma en línea, con especial atención a colectivos en riesgo de exclusión digital, como personas mayores, desempleados y habitantes del medio rural. En total, más de 9.000 menores de 18 años ya han participado en estas actividades.