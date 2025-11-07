Descubren la silueta de Santa Teresa marcada en los lienzos hallados en su sepulcro

Al más puro estilo Sábana Santa, las telas encontradas en el sepulcro de Santa Teresa y que estuvieron durante siglos en contacto con su cuerpo han relevado su silueta. Según asegura la orden del Carmelo, el estudio realizado sobre el tejido por los expertos del Centro Español de Sindonología ha desvelado un dato que califican de “sorprendente”. Las manchas se agrupan en la zona de la tela que permaneció en contacto con el cuerpo de Santa Teresa, de modo que “llegan incluso a dibujar la silueta del propio cuerpo de Santa Teresa”. Un hecho que aseguran ha despertado “una profunda admiración entre los investigadores”.

Aseguran que la forma y las proporciones de la silueta “coinciden con los datos anatómicos y antropométricos que se conocen del cuerpo conservado de la Santa, según el reconocimiento canónico realizado”.

Lienzos hallados en el sepulcro de Santa Teresa en Alba (1)

Un descubrimiento que para los carmelitas “no solo tiene valor científico, sino también un enorme significado espiritual: el contacto físico con la santa parece haberse impreso, de algún modo, en el tejido”.

Se trata de dos telas elaboradas en el siglo XVI que han acompañado desde 1582 el cuerpo de Santa Teresa. Alfonso Sánchez Hermosilla, profesor de medicina y antropología forense en la UCAM y director del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología (EDICES) y Felipe Montero, ingeniero técnico químico y uno de los fundadores del EDICES han sido los encargados del estudio.