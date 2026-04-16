Destrozan mobiliario en la estación de autobuses y pintan el observatorio de aves en Alba de Tormes
El Ayuntamiento ha denunciado los desperfectos y pide colaboración ciudadana para dar con los culpables
El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha denunciado varios actos vandálicos que han afectado a la estación de autobuses de la localidad y al observatorio de aves. En concreto, los vándalos han destrozado diverso mobiliario en la estación como los baños, puertas y asientos. Además, también han llenado de grafittis la caseta que sirve como observatorio de aves.
El Consistorio asegura que “estos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades correspondientes” y recuerda que “este tipo de actuaciones incívicas repercuten directamente en el conjunto de la ciudadanía, ya que implican la necesidad de destinar recursos públicos a su reparación y mantenimiento, recursos que podrían emplearse en la mejora de servicios e instalaciones para todos los vecinos y vecinas”.
Asimismo, hace un llamamiento “al respeto y al cuidado del patrimonio y de los espacios públicos, que son de uso y disfrute común, apelando a la responsabilidad colectiva para su conservación”.
El consistorio solicita también la colaboración ciudadana para erradicar este tipo de conductas y recuerda que, si alguna persona dispone de información sobre este tipo de conductas, puede ponerla en conocimiento de la Policía Municipal.
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