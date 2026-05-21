El Día del Ceramista en Alba incluirá una visita a los coladeros

Alba de Tormes acogerá el próximo jueves, 28 de mayo, actividades para conmemorar el Día Internacional del Ceramista. Para ello, el Ayuntamiento ha organizado una visita interpretada gratuita a uno de los coladeros históricos de la villa, una actividad abierta a toda la ciudadanía y organizada con motivo de esta jornada dedicada a poner en valor la tradición cerámica.

La visita es gratuita y no se necesita inscripción previa. La actividad comenzará a las 11:30 horas desde la Plaza Mayor de Alba desde donde se llegará andando por el Camino de los Coladeros, al coladero restaurado. La actividad estará guiada por Tomás Pérez Martín, profesor del actual Programa Mixto de Empleo y Formación “Juaguete”.

El coladero que se va a visitar fue restaurado a finales de 2025 por el Ayuntamiento de Alba de Tormes. “El coladero es una estructura fundamental en el proceso de trabajo de la alfarería tradicional pues era el lugar donde el alfarero preparaba el barro. Este coladero es ejemplo del importante patrimonio etnográfico vinculado a este oficio en la Villa Ducal”, ha explicado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.

Con esta iniciativa, el consistorio se suma a la conmemoración del Día Internacional del Ceramista junto a la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, con el objetivo de conservar y difundir este oficio tradicional.

Miguélez ha destacado que esta actividad “también es una forma de reconocer y dar visibilidad a los cuatro alfareros que continúan en activo en la villa ducal: Tomás Pérez, Tomás Pérez Martín, Óscar Dueñas e Íñigo Dueñas y a todos los alfareros albenses que con su labor elaboraron la filigrana, única en su género y llevaron el nombre de Alba de Tormes por todo el mundo con su trabajo”.