El duque de Alba y Alicia Koplowitz se dejan ver en Alba de Tormes

El castillo de Alba de Tormes ha recibido la visita de su propietario, el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo. Acompañado de la empresaria Alicia Koplowitz, ha recorrido las distintas estancias de la torre que se conserva del antiguo castillo y que, cedida al Ayuntamiento de Alba, muestra parte de la historia de su familia.

Los dos fueron recibidos por la alcadesa, Concepción Miguélez y Lourdes Vaquero, concejala de bienestar social. Durante su visita recorrieron diferentes dependencias del edificio, deteniéndose especialmente en la sala de las batallas, donde se conservan unos frescos que muestran pasajes de la batalla de Mühlberg, pintados por Cristóbal Passin y Miguel Ruíz de Carvajal y que fueron descubiertos a mediados del siglo XX por Luis Martínez de Irujo, padre del actual duque.