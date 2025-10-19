Encierro, capa y minibueyes: Alba de Tormes llena su domingo de fiestas de actividades taurinas

El municipio salmantino Alba de Tormes encara ya la recta final de sus fiestas patronales, que dieron comienzo el pasado día 11 y culimanrán este 22 de octubre. Su programación se ha caracterizado por la mezcla de tradición, cultura, música y deporte para todos los públicos

Por ejemplo, este domingo 19 de octubre, en su conocido Domingo de las Mozas, han tenido una jornada marcada por los eventos taurinos. Después de un pasacalles, han celebrado un encierro de novillos y, acto después, una capea popular.

Pero la mañana también ha tenido hueco para una misa solemne, la presencia de cabezudos y la lectura de un manifiesto por el Día del Cáncer de Mama. Tras esto, y pensando en los más pequeños, Alba de Tormes ha sido el escenario de un encierro de mini bueyes.

La programación de este domingo también cuenta con huecos para el teator, con las representaciones del exitoso musical "Mamma Mia", o para espectáculos puramente musicales: cerrará el día un tributo a Estopa y un toro de fuego, en esta ocasión sin buscapiés.