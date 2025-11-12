El Encinar amplía su Rincón Navideño con un tren de material reciclado cargado de regalos

La biblioteca de El Encinar, "Sinfo Casero", y la Guía de la Naturaleza del Ayuntamiento de Terradillos han comenzado de manera conjunta los trabajos para la ampliación del tradicional Rincón Navideño de la localidad.

Este año, la principal novedad es la incorporación de un elemento muy especial: un trenecito realizado completamente con material reciclado. Los vagones de este tren ecológico irán cargados con los regalos que los niños y niñas han confeccionado durante los talleres organizados por la biblioteca.

Además de esta creativa aportación infantil, la Asociación Arte y Literatura también se sumará a la iniciativa. Las mujeres voluntarias de la asociación serán las encargadas de completar y enriquecer la instalación del Belén del rincón, aportando su arte y dedicación a la decoración navideña.