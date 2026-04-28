Los escolares de Alba construyen hoteles de insectos para incrementar los polinizadores

Hoteles de insectos en el camino de las playas en Alba de Tormes

Los alumnos de biología de primero de la ESO de los centros escolares de San Jerónimo y Santa Isabel de Alba de Tormes han diseñado y creado refugios para los insectos. La iniciativa, con la que colabora el Ayuntamiento de Alba de Tormes, ha permitido que los escolares hayan construido dos hoteles de insectos para su instalación en la senda de la zona recreativa de Las Playas, en el cruce de acceso al humedal de la laguna.

En este espacio se han colocado dos estructuras diferenciadas: un hotel colgante, orientado a insectos voladores, y otro situado a ras de suelo, que incorpora una pequeña rampa para facilitar el acceso de insectos no voladores a la zona de refugio.

La ubicación ha sido seleccionada por su proximidad a zonas de alimentación, lo que favorece tanto a los insectos adultos como a sus larvas, permitiendo que encuentren en estos espacios un entorno adecuado para su refugio y reproducción.

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El proyecto está especialmente enfocado en el fomento de insectos polinizadores, así como de otras especies beneficiosas para el equilibrio ambiental, la agricultura y la biodiversidad local.

Según ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Manuel Juanes, estos nuevos hoteles de insectos se suman al ya instalado por el Ayuntamiento en el denominado Camino de las Mariposas, situado en la conexión de Alba de Tormes con la Vía Verde de la Plata, felicitando la iniciativa de los centros educativos en materia medioambiental.