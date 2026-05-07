La Escuela Municipal Infantil de Alba de Tormes abre sus puertas para que los más pequeños descubran el mundo de la vida adulta

La Escuela Municipal Infantil Alba de Tormes ha abierto sus puertas a múltiples actividades para que los más pequeños puedan explorar el mundo y desarrollar su aprendizaje durante la Semana Cultural.

Del 14 al 22 de abril se abrieron las puertas a las familias, para que los padres y madres compartieran, además de tiempo, experiencias con todos los alumnos.

A través de las iniciativas 'Cuéntame un cuento' y las demostraciones profesionales, los más pequeños descubrieron el mundo de la vida adulta de forma lúdica, elaborando embutidos tradicionales, conociendo la labor de la Guardia Civil, de los enfermeros y fisioterapeutas a través de talleres; también realizaron una visita a un gabinete dental para aprender la importancia de la higiene de cara a recibir al Ratoncito Pérez.

Actividades en la Escuela Municipal Infantil de Alba de Tormes | Ayuntamiento de Alba de Tormes

La programación incluyó también clases de baile, hostelería y una divertida sesión de peluquería canina.

Desde el Ayuntamiento de Alba, la concejala de Bienestar Social, ha puesto en valor el impacto de estas jornadas: “Gracias a la implicación de las familias, nuestros alumnos han aprendido de una forma cercana y muy significativa. Estas actividades estrechan el vínculo entre el centro y los hogares, creando una comunidad educativa más fuerte y participativa”.