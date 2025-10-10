La Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes arranca el curso con 160 alumnos

Clase en la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes

Alba de Tormes demuestra una vez más su fuerte carácter musical. La Escuela Municipal de Música de la villa ha iniciado su nuevo curso académico en el Edificio Multiusos con una excelente cifra de matriculaciones, un total de 160 alumnos han comenzado sus clases a principios de octubre.

Esta elevada demanda subraya el creciente interés por la formación artística en el municipio, consolidando a la escuela como un centro clave para el desarrollo musical en la comarca.

La escuela ha preparado un programa formativo amplio y diverso que permite atender tanto a quienes se inician en la música como a aquellos que buscan avanzar en su desarrollo artístico.

El listado de especialidades disponibles es extenso y cubre una gran variedad de instrumentos, garantizando opciones para todos los gustos:

Viento Metal: Bombardino, Trompa, Trombón, Trompeta.

Viento Madera: Saxofón, Flauta Travesera, Clarinete.

Cuerda: Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico.

Percusión y Teclado: Batería, Piano.

Tradicional y Vocal: Gaita y Tamboril, Canto y Educación Musical.

Con 160 estudiantes listos para empuñar instrumentos y soltar la voz, la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes promete un año lleno de notas y ritmo, contribuyendo activamente a la vida cultural de la villa.