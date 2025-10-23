Especialistas en el estudio de la Sábana Santa y del Santo Sudario de Oviedo analizan dos lienzos hallados en el sepulcro de Santa Teresa

La apertura del sepulcro de Santa Teresa, el pasado agosto de 2024 en Alba de Tormes, no solo ha sido un hito histórico sino también una fuente nueva de información sobre la figura de Teresa de Cepeda y Ahumada. Devoción e interés científico se han dado la mano durante el tiempo que ha permanecido abierto el sepulcro para su estudio. Una apertura que ha dejado numerosas sorpresas como la urna de plata que a modo de sarcófago protegía el cuerpo de Santa Teresa que estaba en interior del sepulcro de mármol, joyas como un collar de corazones transverberados, cartas, fotografías y documentos antiguos. Pero no ha sido lo único, también aparecieron unas telas en contacto con el cuerpo de la Santa que ahora están siendo analizadas por expertos del Centro Español de Sindonología.

El Centro Nacional de Sindonología estudia los lienzos hallados en el sepulcro de Santa Teresa en Alba

Según el prior de la orden del Carmelo, Miguel Ángel González, se trata de dos telas del siglo XVI que, según los especialistas, han acompañado el cuerpo de la santa desde el año 1582 hasta este año en el que se abrió el sepulcro y se mandaron a estudiar. “han estado en contacto directo con el cuerpo de la Santa”, aseguraba el prior que añade que “estamos a la espera de los resultados del estudio”.

Los encargados de analizar la reliquia serán Alfonso Sánchez Hermosilla, profesor de medicina y antropología forense en la UCAM y director del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología (EDICES) y Felipe Montero, ingeniero técnico químico y uno de los fundadores del EDICES.

Un estudio que se suma a los que se están llevando a cabo en este momento sobre otras piezas encontradas en el sepulcro. Es el caso de los documentos hallados entre la urna de plata y el sepulcro de mármol, que están siendo estudiados por el Archivo Histórico de Salamanca, algunos objetos artísticos y el hábito de Santa Teresa. Este último está siendo estudiado por Pilar Benito, jefa de Conservación de Patrimonio Nacional y su equipo y solo conserva su parte delantera.

Muchos de los hallazgos encontrados en el sepulcro ya se pueden contemplar. El Museo Carmelitano, CARMUS, ha organizado una exposición con documentos, piezas de orfebrería, textiles, fotografías, el colchón y el almohadón de seda y oro de la urna sepulcral o la pintura de la urna desaparecida. Cada pieza incorpora un cartel informativo con su datación y explicación. Las piezas están expuestas en la sala de santa Teresa de Jesús, que se encuentra junto a la celda donde murió la Santa el 4 de octubre de 1582 y se trata de la estancia museística más íntima y cuidada, por conservarse en ella las piezas más cercanas a la persona de Santa Teresa de Jesús.

Todo el proyecto desde la apertura del sepulcro, los informes y estudios realizados se recogerá en un libro del prior, Miguel Ángel González, del que asegura que ya está “terminándose de maquetar”, a la espera de recibir los últimos estudios, es decir, los de las telas, los del hábito y los documentos.