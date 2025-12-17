El espíritu y el legado de San Juan de la Cruz, al descubierto en una exposición con piezas que ven la luz por primera vez en Alba de Tormes

Donde vivió, qué escribió, qué legado dejó tras su muerte y su relación con Teresa de Jesús se recoge y muestra en una exposición que, durante todo un año, podrá verse en el convento de San Juan de la Cruz, en Alba de Tormes. Una iniciativa que hace públicos por primera vez documentos y obras, en total 170, para que quienes lo visiten se acerquen a la vida y obra del místico.

En la inauguración de la muestra, el prior de los Carmelitas, Miguel Ángel González, ha destacado el interés que tiene la exposición debido a la calidad de las piezas expuestas, que proceden de “lugares donde ha vivido San Juan de la Cruz” organizada en seis capítulos. “Los tres primeros suponen un acercamiento a su vida con sus tres nombres, Juan de Yepes, Juan de Santo Matía, que ocupa el periodo desde su entrada en la orden hasta su presencia en la Universidad de Salamanca y con la inauguración de la reforma del Carmelo descalzo toma el nombre de Juan de la Cruz”. Los otros se dedican a su faceta como escritor, “ahí encontramos documentos, autógrafos suyos, códices de sus obras, etcétera. Es un capítulo muy importante para presentar todas sus obras, teniendo en cuenta que la lírica de San Juan de la Cruz aún no ha sido superada en el momento presente desde el siglo XVI”, ha asegurado el prior. El quinto capítulo se centra en su historia póstuma y los estudios que se han hecho sobre él y en el último “no podía faltar ella, que nos dice Teresa de Jesús de Juan de la Cruz”, concluye.

Exposición San Juan de la Cruz, esperanza de alto vuelo

Por su parte, la alcaldesa de Alba, Concepción Miguélez, ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración público-privada en el resultado final de esta muestra, que ha contado con la cesión de piezas de numerosas personas. Miguélez ha afirmado que “va a ser una oportunidad única de ver todas esas obras juntas, en este momento y en este lugar”.

Por su parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, Bueno, ha destacado la coincidencia de los 100 años desde el doctorado de San Juan de la Cruz en la Universidad de Salamanca y el quinto centenario de la Escuela de Salamanca y recordado que durante los próximos meses “vamos a revivir todas todos estos hechos y, sobre todo, vamos a utilizar a San Juan de la Cruz, como un estudiante que pasó por la Universidad de Salamanca para potenciar nuestra institución aquí”. Los dos documentos, “de enorme valor histórico y simbólico”, son “La declaración de fray Juan de Santo Matía”, de 1564, conservada en el Archivo Histórico de la Universidad, y, en segundo lugar, a su inscripción en las matrículas universitarias del curso 1564–1565.

El rector ha explicado que “estos documentos nos sitúan ante un joven fraile que llega a Salamanca para formarse, para estudiar, para dialogar con el saber de su tiempo. Aquí, en estas aulas, San Juan de la Cruz recibió una base intelectual sólida que le acompañaría toda su vida. Una formación que no apagó su experiencia espiritual, sino que la estructuró, la profundizó y le permitió expresarla con una hondura y una belleza que han hecho de él uno de los poetas más universales de nuestra lengua, doctor de la Iglesia y místico por excelencia”.

Por su parte, Ángel González, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León ha destacado el compromiso de la Junta con “las actuaciones que se realizaban dentro de lo que es el turismo religioso como uno de los pilares de la oferta del turismo de Castilla y León” y ha subrayado la importancia de la exposición “dentro de nuestro producto turismo religioso”, así como que Alba de Tormes se ha convertido “en un destino turístico muy importante y también estoy orgulloso de con que de que hayamos contribuido con el plan de sostenibilidad turística en destino”.

«San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo» ha sido inaugurada este miércoles como eje central de los Centenarios sanjuanistas 2024–2026, conmemorando el III Centenario de la canonización del místico (1727) y el I Centenario de su proclamación como Doctor de la Iglesia (1926). El horario de visita es de lunes a domingo, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:30h.