Éxito de participación en el arranque del Taller de Memoria de Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes inició el pasado martes 14 una nueva edición del Taller Municipal de Memoria, una iniciativa que ha contado con una respuesta masiva por parte de los vecinos. En total, cerca de 60 personas se han sumado a esta formación diseñada específicamente para trabajar las habilidades cognitivas y fomentar la agilidad mental. La alcaldesa de la localidad, Concepción Miguélez, ha mostrado su satisfacción por la excelente acogida de la convocatoria, subrayando que este tipo de actividades son fundamentales para fomentar el envejecimiento activo, permitiendo a los mayores mantener su autonomía y una vida social conectada con su entorno.

Las sesiones se desarrollarán todos los martes en el edificio Multiusos hasta el próximo 16 de junio. Debido a la alta demanda, la organización ha establecido dos turnos de trabajo de una hora de duración cada uno. El segundo grupo, que comienza a las 12:30 horas, ya se encuentra totalmente completo, mientras que para el primer turno de las 11:30 horas todavía quedan las últimas tres vacantes disponibles para aquellas personas interesadas en asistir de forma presencial.

La concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha destacado la importancia de dar continuidad a este programa, señalando que los vecinos valoran profundamente este espacio de aprendizaje.

Para garantizar que nadie se quede fuera, el Ayuntamiento mantiene activa una opción no presencial dirigida a quienes prefieren trabajar desde sus hogares o no han conseguido plaza en los grupos físicos. El consistorio se encargará de suministrar el material necesario y la coordinadora del taller supervisará periódicamente los ejercicios entregados por los participantes para seguir sus avances.