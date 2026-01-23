La exposición de San Juan de la Cruz y la observación del eclipse solar, las experiencias con las que Alba de Tormes 'eclipsará' a sus visitantes

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos, han presentado este viernes, 23 de enero, la oferta turística de la villa ducal bajo el lema 'Alba de Tormes eclipsa'.

Alba de Tormes "eclipsa en el misticismo", por lo que el turismo religioso continuará teniendo una gran importancia en el Año Jubilar de San Juan de la Cruz. El convento dedicado al santo en Alba de Tormes acoge desde el pasado mes de diciembre una exposición que rescata su legado y espíritu al tiempo que muestra su relación con el municipio. Lo hace a través de un total de 190 piezas artísticas e históricas llegadas de diferentes partes de Roma y España, como cartas, códices o documentos.

"Es una exposición dividida en seis capítulos en la planta baja del primer convento dedicado en todo el mundo a San Juan de la Cruz, personaje de gran trascendencia histórica que es Patrimonio de la Humanidad y muy especialmente de Castilla y León", ha destacado Miguel Ángel González

La exposición irá acompañada de numerosas actividades, como visitas guiadas a la misma; la actuación de Rafael Álvarez, El Brujo, en el mes de julio, conciertos y conferencias.

Quienes prefieran un plan más activo sin renunciar a la espiritualidad pueden realizar la ruta de Santa Teresa, que permite visitar el Monasterio de la Anunciación o el Museo Carmus. La alcaldesa ha nombrado otros recorridos patrimoniales, como la museística, la alfarera o la napoleónica.

Alba de Tormes también eclipsa por el observatorio astronómico Ermita de Otero, que adquirirá un especial protagonismo durante el eclipse solar del 12 de agosto. Ese día, tal y como ha anunciado, se organizarán talleres para todos los públicos.

La relación de la villa ducal con la astronomía no es nueva. "Llevamos un año haciendo actividades de sensibilización para poder observar ese cielo limpio, catalogado por Starlight", ha señalado la alcaldesa.