Fallece el alcalde de La Maya, Manuel Sánchez Macarro

El alcalde de La Maya, Manuel Sánchez Macarro, ha fallecido este viernes 13 de febrero. Sánchez Macarro era un histórico para el PP, partido por el que ha sido alcalde durante las dos últimas legislaturas, desde el año 2019, aunque como concejal llevaba más de 20 años ya que en las elecciones de 2023 ya fue concejal.

Durante todos estos años, la presencia de Sánchez Macarro en el Ayuntamiento ha sido constante, tanto como concejal en la oposición como en el equipo de Gobierno, hasta que en 2019 fue nombrado alcalde del municipio de la comarca de Alba.

Manuel Sánchez Macarro será enterrado este sábado 14 de febrero a las 12.00 del mediodía en la iglesia parroquial de La Maya.