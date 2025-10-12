La Feria del Barro de Alba de Tormes llega a su fin

La Feria del Barro de Alba de Tormes ha llenado este fin de semana de arte cerámico, tradición y solidaridad. Pero ya ha llegado a su fin, con una jornada de domingo que ha sido apasionante, con concursos profesionales hasta talleres para los más pequeños. Su objetivo: acercar el oficio de la alfarería a todos los públicos.

El día arrancó a las 11:00 horas con la apertura oficial de la feria y el inicio de la exhibición y concurso profesional de la Mejor Pieza de la Feria del Barro 2025. Media hora más tarde, a las 11:30 horas, se ha celebrado el emocionante Concurso profesional "1 kg de barro".

La mañana se ha completado a las 13:00 horas con un taller infantil de cerámica a cargo de la reconocida artista Lola Velasco, llegada desde Segovia, que ha ofrecido una actividad lúdica y educativa para los más jóvenes.

Se ha retomado la actividad a las 17:00 horas con una doble propuesta: el popular "Bautismo de barro" para que cualquier persona pudiera probar el torno por primera vez, y un taller de cerámica impartido por Yimin Fei.

Uno de los momentos estelares de la tarde ha sido tan solo media hora más tarde, a las 17:30 horas, con la demostración de pieza tradicional de la alfarería de Moveros (Zamora), a cargo de la maestra Carmen Pascual.

El evento ha combinado el arte con el altruismo a las 18:30 horas, con el corte de jamón solidario en plato de barro. Se han recaudado 1.815 euros, que serán destinados íntegramente a la Fundación CRIS contra el Cáncer.

Finalmente, la jornada ha concluido con el reconocimiento a los profesionales.