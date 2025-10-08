Los festejos taurinos regresan a Alba de Tormes por las fiestas de Santa Teresa

Alba de Tormes recupera con fuerza sus tradicionales festejos taurinos con motivo de las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad. El programa, que se desarrollará a lo largo de dos fines de semana de octubre, incluye encierros, capeas y el popular Concurso de Cortes, atrayendo tanto a vecinos como a aficionados de la provincia.

Sábado 11 de octubre: el esperado "Toro del Cajón"

Las celebraciones taurinas arrancan el sábado 11 de octubre con el tradicional Toro del Cajón, que recorrerá las calles Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y la Plaza de Toros a partir de las 17:00 horas.

Una hora más tarde, a las 18:00, se celebrará una capea en la plaza. La jornada concluirá con un encierro nocturno a las 22:00 horas por el mismo recorrido, seguido de una nueva capea a las 22:15 horas.

Sábado 18 de octubre: encierro y Concurso de Cortes

El programa continuará el sábado 18 de octubre con un encierro de vaquillas a las 08:30 horas, seguido de una capea en la plaza a las 08:45.

Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará el esperado Concurso de Cortes, una de las citas más destacadas del calendario taurino de Alba de Tormes, que cada año congrega a numerosos espectadores.

Domingo 19 de octubre: novillos y mini bueyes para cerrar

El ciclo festivo taurino culminará el domingo 19 de octubre con un encierro de novillos a las 11:00 horas, seguido de capea a las 11:15.

Como broche final y pensando en los más pequeños, a las 12:30 horas se celebrará un encierro de mini bueyes, una actividad pensada para el público infantil y familiar.