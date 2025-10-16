Las fiestas continúan en Alba de Tormes con el Día del Mayor
La plaza de toros acogerá tres multitudinarias comidas con motivo de las fiestas patronales en honor a Santa Teresa
Las Fiestas de Santa Teresa en Alba de Tormes han vivido su primera gran jornada de hermandad con la tradicional comida del Día del Mayor, un evento que ha congregado a los vecinos de mayor edad en la Plaza de Toros. Este espacio emblemático de la villa ducal se convierte un año más en el epicentro gastronómico y social de las celebraciones, al acoger la primera de las tres comidas multitudinarias programadas en honor a la patrona. Los mayores han podido disfrutar de una paella popular, dando inicio a una serie de encuentros muy esperados por los albenses.
El calendario festivo continuará este próximo sábado con la comida de las peñas, donde la juventud y los grupos de amigos tomarán el relevo para compartir mesa y mantel, también con paella. Finalmente, el próximo lunes será el turno de la comida de las mujeres, que pondrá el broche de oro a esta trilogía culinaria con un menú a base de arroz a la zamorana.
De esta forma, Alba de Tormes mantiene viva una de sus tradiciones más arraigadas, ofreciendo tres días de convivencia y celebración en torno a la mesa, en el marco de sus fiestas de Santa Teresa.
